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15:17, 26 января 2024Силовые структуры

Трое подростков сожгли дом российской пенсионерки коктейлем Молотова

В Ступино трое подростков кинули в дом коктейль Молотова, хозяйка погибла

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Полиция задержала троих подростков, которые кинули коктейль Молотова в дом 73-летней пенсионерки в подмосковном Ступино, она не смогла выбраться из горящего дома. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пожар в деревянном одноэтажном доме площадью 120 квадратов на улице Щорса произошел в ночь на 22 января. Строение полностью выгорело, также от огня пострадали два соседних дома. Позже на пепелище пожарные нашли останки женщины.

Эксперты установили, что причиной возгорания стала брошенная в окно дома бутылка с зажигательной смесью. Через два дня полицейские выяснили, что ее кинули трое жителей Коломны — девушка 16 лет и двое ее приятелей 17 и 18 лет. Они получили заказ на поджог дома российской пенсионерки в мессенджере, но заказчика якобы не знают. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Украинские паблики связывают поджог с блогером Анатолием Шарием, но он отрицает свою причастность.

22 января сообщалось, что МВД возбудило уголовное дело по факту поджога в Шлиссельбурге квартиры 72-летней бабушки криптоблогера Одиссея (Петра Лунева), сотрудничавшего с Шарием. В ночь на 21 января неизвестный подпер стулом входную дверь квартиры женщины, установил автомобильную покрышку и поджег ее. Пенсионерка была вынуждена прятаться на балконе до приезда пожарных, которые позже эвакуировали ее и пятерых соседей. Одиссей заявил, что в последнее время его близкие пострадали от серии «покрышечных поджогов».

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      Любовь Ширижик
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