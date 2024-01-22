Неизвестный поджег квартиру бабушки российского криптоблогера

МВД возбудило дело из-за поджога квартиры бабушки криптоблогера в Шлиссельбурге

МВД возбудило уголовное дело по факту поджога квартиры 72-летней бабушки криптоблогера Одиссея (Петра Лунева) в Шлиссельбурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Расследованием занимается ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, произошедшее квалифицировано как умышленное повреждение чужого имущества. В настоящее время оперативники разыскивают неизвестного поджигателя.

Пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Малоневский Канал произошел в ночь на 21 января. Злоумышленник подпер стулом входную дверь квартиры женщины, установил автомобильную покрышку и поджег ее. Пенсионерка была вынуждена прятаться на балконе до приезда пожарных, которые позже эвакуировали ее и пятерых соседей.

21-летний Петр Лунев, известный как Одиссей, сотрудничал с украинским блогером Анатолием Шарием, затем они поссорились. Одиссей живет в Таиланде. По его словам, в последнее время его близкие пострадали от серии «покрышечных поджогов».

19 января сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по информации из соцмедиа о поджоге дома в Истре, принадлежащего участнику СВО. Также начато расследование по статьям о самоуправстве и вымогательстве, которым подвергли семью военнослужащего.