Показана угроза запасам пресной воды из-за изменения климата

Scientific Reports: запасы пресной воды под угрозой из-за изменения климата

Исследование колебаний температуры в 12 пещерах, проведенное международной группой ученых по всему миру, показывает, что значительная часть запасов пресной воды Земли, доступных для немедленного потребления, может оказаться под угрозой из-за изменения климата. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали данные о 105 000 измерений температуры в пещерах, расположенных в разных климатических зонах, и сравнили их с соответствующей температурой поверхности. Все годовые колебания температуры, зафиксированные в пещерах, были небольшими — от 0,1 градуса Цельсия (самый маленький) до 8,8 градуса Цельсия (самый большой). Но в то время как в некоторых случаях температура пещеры отражала температуру поверхности с небольшой задержкой, в других изменения на поверхности приводили к быстрым изменениям под землей.

Таким образом, изменения климата, происходящие на поверхности, будут оказывать нежелательное воздействие на пещерные экосистемы. По словам ученых, последствия повышения температуры абсолютно непредсказуемы и, скорее всего, вредны для качества крупнейших запасов пресной воды, доступных для людей.

Ранее экономист Амит Рой из Университета науки и технологий Шахджалала в Бангладеш пришел к выводу, что изменение климата может сократить среднюю продолжительность жизни человека на шесть месяцев.