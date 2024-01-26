Полковник СБУ оценил возможности ВСУ противостоять новой российской тактике

Полковник СБУ Стариков: ВСУ не могут противостоять тактике новой тактике РФ

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в эфире своего YouTube-канала оценил возможности Вооруженных сил республики (ВСУ) противостоять новой российской тактике по использованию дронов.

«Противодействовать этой тактике пока не научились», — констатировал эксперт, отметив, что у украинских военных нет необходимых средств борьбы.

Стариков пояснил, что малые воздушные средства могут наносить высокоточное огневое поражение, их сложно перехватить, дроны управляются удаленно с использованием миниатюрной инфраструктуры, которую трудно поразить.

Полковник добавил, что для противодействия российским беспилотникам необходимо обеспечить каждое подразделение ВСУ достаточном количеством средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другим противовоздушным вооружением.

Ранее Стариков рассказал, что украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) бессильны перед российскими планирующими авиабомбами.

