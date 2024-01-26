Польша признала доклад о катастрофе под Смоленском окончательным

Минобороны Польши признало окончательным доклад о катастрофе под Смоленском

Министерство обороны Польши признало окончательным доклад о катастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года, который предыдущее правительство партии «Право и справедливость» (PiS) признавало недостаточно проработанным. Соответствующее заявление опубликовано на сайте оборонного ведомства.

«В соответствии с действующим правовым статусом единственным действующим документом, который устанавливает ход и фактические причины катастрофы, является итоговый доклад, подготовленный в июле 2011 года Государственной комиссией по расследованию авиационных происшествий», — отмечается в документе.

Ранее в январе Варшава официально отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который собиралось предъявить предыдущее правительство.