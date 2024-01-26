Популярная модель объявила о беременности с помощью откровенных фото

Популярная американская модель София Ричи объявила о беременности с помощью откровенных фото. Соответствующая публикация появилась на сайте журнала Vogue.

25-летняя манекенщица заявила, что она и ее муж — владелец музыкального лейбла 10K Projects Эллиот Грейндж — ожидают первенца. При этом на одном из кадров героиня съемки предстала в расстегнутых мешковатых брюках и распахнутом пиджаке на голое тело, который обнажал часть ее груди и живот. Кроме того, знаменитость позировала в белой рубашке и трусах, отказавшись от бюстгальтера.

Известно, что автором фотосессии выступила украинский фотограф Юлия Горбаченко, которая построила карьеру в США и сотрудничала с такими известными журналами, как Vogue, Harper's Bazaar и Elle.

В декабре 2023 года сообщалось, что американская телезвезда Кортни Кардашьян оконфузилась на фотосессии во время беременности. Так, знаменитость позировала в мини-юбке, при этом ее мать, предпринимательница Крис Дженнер, отметила, что наряд частично оголяет интимную часть тела дочери.