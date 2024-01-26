Среда обитания
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10:44, 26 января 2024Среда обитания

Предсказаны локации новых землетрясений

Эколог Шибеев спрогнозировал землетрясения на Байкале и Алтае
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

На фоне продолжающейся сейсмической активности на границе Китая и Киргизии землетрясения возможны на Алтае, в Омской и Кемеровской областях. Локации будущих афтершоков предсказал эколог, ведущий Telegram-канала «Стихийное явление» Олег Шибеев, его слова передает aif.ru.

«На Алтае возможны землетрясения с магнитудами более 4, а по югу озера Байкал может начать трясти с магнитудой более 5», — спрогнозировал эксперт. Шибеев не исключает, что сейсмическая активность также переключится на территорию Ирана, Азербайджана, докатится до Ближнего Востока и Турции. В самом же Китае возможно еще одно мощное землетрясение — магнитудой 7,2 и выше.

Наибольшие риски, по прогнозам эколога, будут в период с февраля по середину марта. Тогда в Турции может произойти повторение прошлогодних событий. Кроме того, Шибеев обратил внимание на череду землетрясений в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ботлихском районе Дагестана. Специалист считает, что у побережья Дагестана в Каспийском море возможен выход сейсмической энергии магнитудой не менее 4.

«Помимо того, продолжит играть по линии Азовское море — Каспий. Баку надо быть наготове, там тоже может встряхнуть у побережья», — предупредил эксперт.

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      Нина Ташевская
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