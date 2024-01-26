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19:00, 26 января 2024Россия

Путин предложил сделать работу с психологами обязательной для вернувшихся с СВО

Путин предложил вернувшимся с СВО в обязательном порядке работать с психологами
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Работа с психологами для вернувшихся со специальной военной операции (СВО) должна быть в обязательном порядке. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время встречи со студентами, трансляция которой доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Можно сделать это обязательным. Человек возвратился из зоны боевых действий, он занимается сбором справок, еще чего-то, и пускай все проходят через работу с психологами», — сказал он.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова Алексей Меринов рассказал «Ленте.ру» о последствиях посттравматического стрессового расстройства у ветеранов боевых действий.

«Группа, страдающая от переживающих ПТСР, в большей степени, это их непосредственное окружение, домашние, родственники. Однако и это далеко не всегда означает агрессию в их сторону», — отметил психиатр.

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      Никита Абрамов
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