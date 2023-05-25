Психиатр оценил опасность ветеранов боевых действий с ПТСР для окружающих

Психиатр Меринов: обычно люди с ПТСР не опасны, но от их поведения могут страдать родные

Ветераны боевых действий с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) могут проявлять агрессию по отношению к окружающим, но подобное происходит далеко не всегда. О последствиях ПТСР «Ленте.ру» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова Алексей Меринов.

«Группа, страдающая от переживающих ПТСР, в большей степени, это их непосредственное окружение, домашние, родственники. Однако и это далеко не всегда означает агрессию в их сторону», — отметил психиатр, оценивая опасность ветеранов боевых действий для окружающих. Он уточнил, что симптомы могут проявляться разными способами — поэтому специалисты выделяют несколько типов расстройства.

Большая часть людей с ПТСР склонна к тревожному или астеническому варианту — по словам Меринова, в этом случае человек обычно чувствует себя словно шарик, из которого выпустили воздух, поэтому его поведение не будет агрессивным. Люди с дисфорическим типом ПТСР часто испытывают гнев и раздражительность, но они провоцируются чувством страха, поэтому и в данном случае человек вряд ли будет опасен.

В случае соматофорного варианта расстройства пациент ощущает массу болезненных симптомов, а при истерическом типе проявляет диссоциативное поведение и стремится привлечь к себе внимание. Аналогичное поведение характерно и для депрессивного варианта ПТСР. Во всех трех случаях речь скорее всего не будет идти об опасном для окружающих поведении.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) является последствием сильного стресса и пережитого травмирующего события — одним из провоцирующих его факторов может стать участие в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что Минобороны начало разрабатывать программу психологической помощи участникам специальной военной операции (СВО). В процессе работы специалисты изучат, как психологические реабилитационные программы реализовывали в других странах — в частности, во время операций США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.