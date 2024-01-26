Пьяный мужчина насмотрелся порно и попытался изнасиловать пожилую родственницу

Житель Таиланда в состоянии алкогольного опьянения попытался изнасиловать 74-летнюю родственницу и попал под суд. Об этом сообщает The Thaiger.

23 января мужчина по имени Утен сидел дома, употреблял алкоголь и смотрел порнографию. По его словам, он насмотрелся эротического контента и ощутил неконтролируемое сексуальное возбуждение. Тогда он решил наведаться к своей дальней родственнице и изнасиловать ее.

Мужчина проник в дом пожилой женщины, когда та была в храме, выпил упаковку молока и стал ждать ее возвращения. Когда родственница пришла домой, Утен набросился на нее. Крики женщины услышали соседи. Они прибежали на помощь и остановили мужчину.

Против Утена было выдвинуто множество обвинений, в том числе во взломе, краже, непристойном поведении и физическом насилии. Мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Ведется судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что полицейский из США изнасиловал знакомую. По его утверждению, он сделал это ненамеренно.

