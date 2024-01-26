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12:29, 26 января 2024Экономика

Экономический разрыв между США и Китаем начал расти

Американский профессор Брэндс рассказал о росте пропасти между США и Китаем
Хэл Брэндс

Хэл Брэндс. Фото: Samuel Corum / Anadolu Agency / Getty Images

Различные кризисы, с которыми сталкиваются США в последнее время, могут привести к мысли о скорой утрате их могущества и переходе глобального лидерства к Китаю. Однако, как отмечает профессор школы перспективных международных исследований американского Университета Джонса Хопкинса Хэл Брэндс в колонке для Bloomberg, если оценивать могущество через экономические показатели, то разрыв между странами только увеличивается.

Если раньше казалось, что к какому-то моменту Китай по ВВП неизбежно обгонит США, то сейчас США растут быстрее, а пропасть между странами достигла максимума с 2010 года — 27,94 триллиона долларов против 17,7 триллиона.

Если говорить о накопленном богатстве, то и в нем разница очевидна — 140 миллионов долларов против 85 триллионов в 2022 году. При этом на фоне общего внимания к госдолгу США игнорируется тот факт, что у Китая ситуация значительно хуже.

В середине прошлого года общая сумма непогашенных кредитов США составляла 253 процента ВВП, в Китае — 307,5 процента, хотя еще недавно Пекин мог гордиться значительно меньшим долгом. А так как население Китая гораздо беднее, чем население США, долги для него оказываются куда большей проблемой.

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В отношении инвестиций в разработки и исследования США на голову впереди соперника. В 2022 году американские расходы на эти цели достигли 886 миллиардов долларов, а китайские — только 456 миллиардов. В энергетике США также увеличивают разрыв. В 2022 году американские компании добывали 11,9 миллиона баррелей нефти в сутки, а в 2023-м добились резкого увеличения роста добычи. Китай добывает всего около 4,1 миллиона баррелей и все больше зависит от импорта.

Единственное, в чем Китай пока выигрывает, это более молодое население, однако демографические тенденции таковы, что разрыв сокращается, то есть в перспективе и это преимущество сойдет на нет.

По мнению Брэндса, такая ситуация возникла в первую очередь из-за авторитарного стиля управления главы Китая Си Цзиньпина, который отвечает на все вызовы не рыночными реформами и либерализацией, а все большим конформизмом и усилением партийного контроля. Основную опасность такой политики ученый видит в том, что продолжающиеся провалы могут привести Пекин к идее использовать военные методы для усиления своего могущества.

Ранее эксперты рассказали, что выход США из пандемийного кризиса оказался более успешным, чем китайский, хотя большинство участников рынка предполагали обратное.

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      Платон Щукин
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