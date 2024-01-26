Разыскиваемых по линии Интерпола россиян депортировали из Таиланда

Таиланд передал России двоих разыскиваемых по линии Интерпола

Таиланд передал России разыскиваемых по линии Интерпола Николая Штанько и Давида Ризаева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, с октября 2018-го по июль 2020 года Штанько в составе преступного сообщества осуществил незаконные банковские операции на сумму боле 410 миллионов рублей. Вместе с соучастниками он предоставлял в налоговые органы недостоверные сведения для регистрации юридических лиц, что позволяло обналичивать деньги. В марте 2022 года полиция возбудила уголовное дело, однако Штанько скрылся за границей. В 2023 году его объявили в розыск.

Ризаев, второй депортированный россиянин, обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По данным следствия, в 2022 году он с сообщниками разместил информацию в интернете о привлечении инвестиций. Фигурант обещал россиянам доход не менее 24 процентов годовых. В результате было получено более 16 миллионов рублей, которые Ризаев и его сообщники присвоили.

После возбуждения уголовного дела Ризаев уехал за границу и в октябре 2023 года был объявлен в розыск.

Ранее в аэропорту Внуково полицейские задержали депортированного из Турции россиянина.