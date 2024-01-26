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17:58, 26 января 2024Культура

Роберт Де Ниро заплакал из-за девятимесячной дочери

Роберт Де Ниро заплакал, так как не сможет наблюдать взросление седьмой дочери
Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро. Фото: Mike Segar / Reuters

Американский актер, сценарист и продюсер Роберт Де Ниро не смог сдержать слез из-за девятимесячной дочери Джии Вирджинии Чен-Де Ниро. Фрагмент из его интервью публикует издание Aarp.

80-летний артист, расплакавшись, поделился переживанием насчет того, что он не сможет застать главные этапы взросления своего седьмого ребенка. Когда Джии Верджинии будет 20 лет, ее отцу исполнится 100. Де Ниро также добавил, что отцовство приносит ему удовольствие.

«Все, что меня заботит, все, что беспокоит, исчезает, когда я смотрю на нее. Это чудесно. А когда она станет старше — кто знает. Но она так мило глядит, так принимает тебя, думает, смотрит, наблюдает», — отметил голливудский актер.

В мае прошлого года артист стал отцом в седьмой раз. Его возлюбленная, 45-летняя Тиффани Чен, родила дочь.

Ранее Роберт Де Ниро устроил скандал во время церемонии вручения премии Gotham Awards и раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа.

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      Анастасия Астахова
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