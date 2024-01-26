Хорватия передаст Украине арестованную яхту Медведчука

Суд в Хорватии решил передать Украине арестованную яхту Медведчука Royal Romance

Окружной суд города Сплит в Хорватии постановил передать Украине арестованную в стране яхту бывшего главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщила глава украинского агентства по управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), Елена Дума в Telegram.

По ее словам, решение принято на основании запроса о международно-правовой помощи Украине. «Получены заверения, что Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине», — отметила она.

25 января яхта Royal Romance отчалила для техосмотра, проверки плавучести и работы двигателей (куда именно, не сообщается). Украина планирует продать судно после получения.

На яхту Виктора Медведчука был наложен арест в марте 2022 года. В апреле того же года сообщалось, что суд на Украине передал яхту в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами. Стоимость Royal Romance оценивается в 180 миллионов долларов.