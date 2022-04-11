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Стала известна судьба задержанной в Хорватии яхты Медведчука

Задержанную в Хорватии яхту Медведчука передали Агентству по розыску и управлению активами
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Суд на Украине передал яхту главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которая ранее была задержана в Хорватии, в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».

Соответствующее решение было вынесено следственным судьей Лычаковского районного суда Львова Сергеем Гиричем. Речь идет о яхте Royal Romance, стоимость которой оценивается в 180 миллионов долларов. Ранее это судно вместе с двумя другими яхтами было задержано властями Хорватии в связи с санкциями. Уточняется, что 16 марта на данное имущество украинского политика был наложен арест в рамках уголовного производства.

18 марта стало известно, что Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста после начала российской военной операции на Украине. Тогда же политик был объявлен в международный розыск.

Медведчук проходит подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он находился под домашним арестом с середины мая 2021 года.

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Варвара Кошечкина
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