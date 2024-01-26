Россиян предложили лишать прав на срок до полутора лет за одно нарушение

МВД предложило лишать водителей прав на срок до полутора лет за езду без номеров

В МВД предложили лишать россиян прав на управление автомобилем за повторно выявленную езду без государственных регистрационных знаков. О разработанном в министерстве проекте федерального закона сообщает портал «МВД Медиа».

Документ предусматривает лишение прав на срок от одного до полутора лет за повторное совершение нарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Статья позволяет лишать водителей прав на срок от одного до трех месяцев.

Законопроект направлен на повышение общественной безопасности, поскольку отсутствие номеров исключает возможность идентифицировать автомобиль в случаях совершения правонарушений, отмечает портал.

Ранее комиссия правительства России поддержала законопроект, вводящий наказание за вождение автомобиля после приема ряда ухудшающих внимание и реакцию лекарств.