Россиян предупредили о надвигающей на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 января

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на Кубань опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, стало известно, что в субботу, 27 января, и воскресенье, 28 января, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) выше 1000 метров будет лавиноопасно.

В связи с этим сотрудники МЧС рекомендовали гостям и жителям региона соблюдать меры безопасности, в частности не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Спасатели призвали россиян заранее определить места возможного схода снежных лавин в районе своего пути или прогулки. «Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев», — говорится в сообщении.

Ранее в январе российский турист обокрал подругу в Сочи на 1,5 миллиона рублей и отправился с деньгами в казино. Отмечается, что сообщение о пропаже крупной суммы денег поступило в полицию популярного курортного города. За помощью к правоохранителям обратилась туристка, прибывавшая из Ульяновска.

