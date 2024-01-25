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16:28, 25 января 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 25 и 26 января

Фото: ТАСС

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений. Об угрожающей Кубани опасности предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Стало известно, что в четверг вечером, 25 января, а также в пятницу, 26 января, местами в крае (помимо города Сочи) ожидаются сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и ветром, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду.

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На реках и водотоках возможны подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок. В связи с этим спасатели рекомендовали жителям и гостям региона соблюдать меры безопасности.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, — говорится в сообщении. — Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра».

Ранее в январе водолазам МЧС пришлось спасать женщину в Крыму из-за попытки сделать селфи на плоту у берега озера. Отмечается, что россиянка находилась на Михайловском озере в городе Саки на расстоянии около 20 метров от берега и не могла самостоятельно добраться до суши.

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      Фариза Бацазова
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