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16:16, 24 января 2024Путешествия

Водолазам пришлось спасать женщину в Крыму из-за попытки сделать селфи на плоту

В Крыму женщина попыталась сделать селфи на плоту у берега и уплыла в озеро

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Водолазам МЧС пришлось спасать женщину в Крыму из-за попытки сделать селфи на плоту у берега озера. Об этом пишет РИА Новости.

Звонок о помощи спасателям поступил во вторник днем, 23 января. Отмечается, что россиянка находилась на Михайловском озере в городе Саки на расстоянии около 20 метров от берега и не могла самостоятельно добраться до суши.

Как впоследствии выяснили сотрудники МЧС, женщина хотела сделать фото на плоту, который начал уплывать. «Один из спасателей, надев гидрокостюм, подвязал веревкой плот и доставил гражданку на берег», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в медицинской помощи россиянка не нуждалась.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за непогоды с 25 по 27 января. В эти дни в центре, на юге и востоке региона будут идти дожди и мокрый снег, из-за чего образуется гололед.

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      Фариза Бацазова
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