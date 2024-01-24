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13:14, 24 января 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение с 25 по 27 января

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за непогоды с 25 по 27 января. О надвигающейся на полуостров опасности россиян предупредили в республиканском МЧС.

Уточняется, что в эти дни в центре, на юге и востоке региона будут идти дожди и мокрый снег, из-за чего образуется гололед. Обильные осадки также ожидаются в горах. Ветер будет достигать скорости 15-20 метров в секунду.

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В МЧС обратили внимание на то, что из-за сложных погодных условий растет вероятность чрезвычайных ситуаций. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Крыма не выходить в море и на набережные, воздержаться от походов в лес и горы, надевать нескользящую обувь и аккуратно переходить дороги.

«Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим», — заключили в ведомстве.

В Севастополе вторник и среду, 23 и 24 января, объявили выходными днями из-за сильных осадков и паводка. Десятки домов и дач в городе подтопило, также из-за непогоды наблюдаются перебои с подачей воды.

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      Мария Борисова
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