Среда обитания
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16:05, 22 января 2024Среда обитания

В Крыму объявили выходные из-за сильных осадков

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявили два выходных из-за паводка

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

В крымском Севастополе вторник и среду, 23 и 24 января, объявили выходными днями из-за сильных осадков и паводка. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

19 января из-за дождей в Севастополе подтопило десятки домов и дач. Из-за хлынувших в водозаборы селевых вод в городе пришлось остановить гидроузлы, чтобы сохранить оборудование. Также в населенном пункте ввели временный график подачи воды и организовали подвоз питьевой жидкости населению.

В понедельник, 22 января, в городе объявили сокращенный рабочий день, а школы и колледжи закрыли для посещения. По словам Развожаева, это поможет людям не пропустить подачу воды и запастись ею дома, а также снизит нагрузку с городских учреждений.

Губернатор рассчитывает, что в ближайшие два дня специалисты устранят все проблемы, и к вечеру среды получится полноценно запустить систему водоснабжения. «‎Таким образом, у нас в среду к 20:00 по пессимистическому прогнозу подача воды восстанавливается. Если будет возможность раньше, то будет раньше. С четверга возобновляется обычная жизнедеятельность города», — подчеркнул Развожаев.

Ранее в результате сбоя на энергосети в нескольких районах Севастополя отключали электричество — почти половина жителей города остались без тепла и света.

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      Нина Ташевская
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