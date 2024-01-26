Россиянам напомнили о правилах дележки имущества при разводе

Юрист Соколова: при разводе нельзя поделить унаследованное имущество

При разводе россияне не смогут поделить подаренное и унаследованное имущество. Об этом в разговоре с NEWS.ru напомнила юрист Татьяна Соколова.

Это правило касается не только недвижимости, но и денег, автомобилей, драгоценностей и другого. «Например, жене по наследству от бабушки досталась квартира, в которой семья жила. После развода муж не сможет на эту квартиру претендовать, она останется жене», — объяснила Соколова.

При этом, если мать подарила сыну, например, три миллиона рублей в качестве первоначального взноса для приобретения квартиры в ипотеку, то доля недвижимости, оплаченная этой суммой, признается личной собственностью мужчины. Остальные доли супруги смогут поделить при разводе.

Ранее адвокат Виктория Данильченко назвала способ отсудить у супруга долю тайной недвижимости. Для этого суду нужно доказать, что сделка была совершена. В ход могут пойти показания свидетелей, выписки по банковскому счету и другие сведения.