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19:30, 26 января 2024Путешествия

Россиянам назвали места для отдыха у моря дешевле 100 тысяч рублей

АТОР: Египет и ОАЭ стали самыми бюджетными местами для поездок зимой

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Египет, ОАЭ и Таиланд стали самыми бюджетными местами для путешествий в конце января и начале февраля 2024 года. Такие данные назвали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что отдых у моря в этих странах обойдется дешевле 100 тысяч рублей на двоих. К примеру, тур в египетский трехзвездочный отель на шесть дней будет стоить от 62 тысяч рублей. При этом туроператоры могут предложить и гостиницы категории выше, но уже стоимостью до 110 тысяч рублей.

Аналогичная цена у поездок на Шри-Ланку и Кубу, отмечают специалисты. «Доминантное направление зимы 2024 года — Таиланд. У многих туроператоров эта страна уже опережает по спросу и ОАЭ, и Египет», — добавили в АТОР.

Ранее россиянам назвали бюджетные и безвизовые направления для отпуска зимой. Аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия» причислили к этой категории Таиланд, Шри-Ланку и Узбекистан.

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      Зарина Дзагоева
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