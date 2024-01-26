Россиянам раскрыли самые полезные для волос продукты

Трихолог Екатерина Титушкина призвала есть рыбу и мясо для роста волос

Трихолог, косметолог Екатерина Титушкина призвала есть белковую пищу, в том числе рыбу и мясо, чтобы улучшить состояние волос. Полезные продукты она раскрыла россиянам в комментарии для «Газеты.Ru».

Белковые продукты — яйца, рыба, мясо, бобовые — обеспечивают организм аминокислотами, ускоряющими рост волос, сказала Титушкина. Также положительно на рост волос влияет железо, продолжила трихолог. Оно содержится в печени, говядине, морепродуктах и гречке.

Также врач посоветовала всем, кто хочет улучшить состояние волос, есть белые грибы, чеснок и пшеничные отруби, содержащие кремний и селен.

Также много селена содержится в оливковом масле, морских водорослях, бобовых, маслинах, кокосах, фисташках и кешью Екатерина Титушкина трихолог

Положительно сказываются на здоровье и красоте волос витамины группы В и антиоксиданты (например, витамин С), заверила Титушкина. По ее словам, их можно получить из арахиса, ростков зерна, отрубей, пивных дрожжей, а также сладкого перца, брокколи, цитрусовых, шпината и сырой капусты.

Напоследок трихолог рекомендовала употреблять в пищу полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной красной рыбе и семенах чиа.

Ранее трихолог Тейлор Роуз назвала способы улучшить состояние волос во время сна.

