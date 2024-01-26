Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:23, 26 января 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли самые полезные для волос продукты

Трихолог Екатерина Титушкина призвала есть рыбу и мясо для роста волос

Фото: Unsplash

Трихолог, косметолог Екатерина Титушкина призвала есть белковую пищу, в том числе рыбу и мясо, чтобы улучшить состояние волос. Полезные продукты она раскрыла россиянам в комментарии для «Газеты.Ru».

Белковые продукты — яйца, рыба, мясо, бобовые — обеспечивают организм аминокислотами, ускоряющими рост волос, сказала Титушкина. Также положительно на рост волос влияет железо, продолжила трихолог. Оно содержится в печени, говядине, морепродуктах и гречке.

Также врач посоветовала всем, кто хочет улучшить состояние волос, есть белые грибы, чеснок и пшеничные отруби, содержащие кремний и селен.

Также много селена содержится в оливковом масле, морских водорослях, бобовых, маслинах, кокосах, фисташках и кешью

Екатерина Титушкинатрихолог
Материалы по теме:
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023
Алопеция или облысение: причины, симптомы и лечение
Алопеция или облысение:причины, симптомы и лечение
27 апреля 2023

Положительно сказываются на здоровье и красоте волос витамины группы В и антиоксиданты (например, витамин С), заверила Титушкина. По ее словам, их можно получить из арахиса, ростков зерна, отрубей, пивных дрожжей, а также сладкого перца, брокколи, цитрусовых, шпината и сырой капусты.

Напоследок трихолог рекомендовала употреблять в пищу полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной красной рыбе и семенах чиа.

Ранее трихолог Тейлор Роуз назвала способы улучшить состояние волос во время сна.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      Министр обороны Германии пожаловался на нехватку вооружений из-за помощи Украине

      В НАТО назвали достижимой цель Молдавии присоединиться к Евросоюзу до 2030 года

      Вернувшийся в Россию комик Гудков временно отказался от выступлений

      Российского школьника задержали из-за одного комментария

      Названы способы избежать оледенения и запотевания стекол внутри машины

      Обнаружена самая маленькая планета с водяным паром

      В США морская пехота впервые за 50 лет получит новейшие боевые машины-амфибии

      Боец ВС России рассказал о сдаче ВСУ в плен под Артемовском из-за плотного огня

      Россиянам раскрыли самые полезные для волос продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше