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15:33, 26 января 2024Забота о себе

Россиянам указали на последствия отказа от жирной пищи

Диетолог Денисова предупредила, что из-за недостатка жира страдают кожа и зрение

Фото: Shadi / Unsplash

Сторонники ЗОЖ часто отказываются от жирной пищи, что сказывается на состоянии кожи, волос и зрении, предупредила диетолог Наталья Денисова. В беседе с aif.ru врач указала россиянам на последствия дисбаланса питательных веществ в рационе.

Врач рассказала, что существуют на самом деле вредные жиры. К ним она отнесла трансжиры, содержащиеся в фастфуде, сдобе, ореховой пасте, бульонных кубиках. Их, по словам Денисовой, действительно необходимо убрать из рациона.

Количество насыщенных жиров, содержащихся в красном мясе, яйцах и молочных продуктов, также необходимо ограничивать, продолжила диетолог. Эта мера, объяснила она, снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время из-за полного отказа от них страдает здоровье: появляются гормональные нарушения, ухудшается состояния кожи.

Полезными являются ненасыщенные жиры — Омега-3 и Омега-6. Они снижают риск развития диабета второго типа. Омега-3 есть в жирной морской рыбе, грецких орехах, тофу, семенах чиа и льна. Омега-6 содержится в авокадо, оливковом масле, арахисе, миндале, кешью

Наталья Денисоваврач-диетолог
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Также недостаток полезных жиров ведет к болям в суставах, появлению постоянного ощущения холода, предупредила Денисова. «Исследования доказали: у пациентов, принимавших Омега-3, значительно уменьшилась утренняя боль в суставах. Если вы подвержены такому же недугу, добавьте в рацион морепродукты, оливковое масло и авокадо», — рекомендовала специалистка.

Также, как отметила врач, нехватку жиров организм компенсирует углеводами. Человек неосознанно начинает есть больше сладкого и мучного, из-за этого возникает лишний вес.

К тому же, по словам Денисовой, при недостатке жиров человек быстро устает. «Съешьте за завтрак половинку авокадо и омлет вместо хлопьев и круассана. Или бутерброд со сливочным маслом. Чтобы поддержать энергию в течение дня, добавьте на перекус горстку орехов», — предложила она.

В заключение диетолог обратила внимание, что при недостатке жиров страдают волосы и зрение. «Жирные кислоты влияют на выработку слезной пленки, защищающей и увлажняющей глаза. Добавьте в рацион морковь, тыкву, шпинат, морепродукты и жирные сорта рыбы», — подытожила она.

Ранее диетолог Ирина Писарева подсказала способ похудеть после 50 лет. Она посоветовала людям в зрелом возрасте тщательно контролировать количество съеденных продуктов и стараться больше двигаться.

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      Алиса Дмитриева
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