Диетолог подсказала способ похудеть после 50 лет

Диетолог Писарева посоветовала гормональную терапию для контроля веса после 50

После 50 лет становится труднее похудеть, поэтому для контроля веса может понадобиться гормональная терапия, считает диетолог Ирина Писарева. Способы избавиться от лишних килограммов в зрелом возрасте она подсказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Писарева отметила, что после 45 лет у многих появляются хронические заболевания, которые влияют на набор веса. Кроме того, по словам диетолога, в этом возрасте снижается выработка половых гормонов, что тоже влияет на вес. «Женщинам рекомендуется обратиться к эндокринологу, а мужчинам — к урологу, чтобы они назначили заместительную гормональную терапию», — посоветовала Писарева. Она подчеркнула, что лечение поможет не только поддержать хорошую форму, но и предотвратить диабет, гипертонию и другие опасные заболевания.

Кроме того, диетолог порекомендовала людям в зрелом возрасте тщательно контролировать количество съеденных продуктов и стараться больше двигаться. Она добавила, что причиной сильной тяги к еде может быть хронический стресс или тревожные мысли. В этом случае специалистка посоветовала обратиться к психологу, чтобы вернуть эмоциональную стабильность.

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