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16:33, 19 января 2024Забота о себе

Диетолог подсказала способ похудеть после 50 лет

Диетолог Писарева посоветовала гормональную терапию для контроля веса после 50

Фото: Unsplash

После 50 лет становится труднее похудеть, поэтому для контроля веса может понадобиться гормональная терапия, считает диетолог Ирина Писарева. Способы избавиться от лишних килограммов в зрелом возрасте она подсказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Писарева отметила, что после 45 лет у многих появляются хронические заболевания, которые влияют на набор веса. Кроме того, по словам диетолога, в этом возрасте снижается выработка половых гормонов, что тоже влияет на вес. «Женщинам рекомендуется обратиться к эндокринологу, а мужчинам — к урологу, чтобы они назначили заместительную гормональную терапию», — посоветовала Писарева. Она подчеркнула, что лечение поможет не только поддержать хорошую форму, но и предотвратить диабет, гипертонию и другие опасные заболевания.

Кроме того, диетолог порекомендовала людям в зрелом возрасте тщательно контролировать количество съеденных продуктов и стараться больше двигаться. Она добавила, что причиной сильной тяги к еде может быть хронический стресс или тревожные мысли. В этом случае специалистка посоветовала обратиться к психологу, чтобы вернуть эмоциональную стабильность.

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      Екатерина Улитина
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