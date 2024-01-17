Полный отказ от сахара оказался бесполезным

Профессор Ху: чтобы питаться правильно, необязательно исключать сахар

Доктор медицинских наук, профессор питания и эпидемиологии в Гарвардском университете Фрэнк Ху рассказал о разных видах сахара и усомнился в пользе отказа от него. Его слова, а также мнение других экспертов о том, почему полное исключение продукта из рациона не окажется полезным, цитирует Very Well Health.

Ху уверен: чтобы питаться правильно, необязательно полностью отказываться от сахара. Однако следует потреблять его с осторожностью. «Не все сахара одинаковы. Для более здорового питания важно свести к минимуму потребление добавленного сахара, который обычно содержится в обработанных пищевых продуктах», — говорит профессор.

Ли добавил, что и натуральные сахара, такие как мед, нектар агавы или кленовый сироп трудно назвать абсолютно безопасными. Главное их преимущество — это наличие антиоксидантов и полезных веществ, но при слишком большом потреблении они вызывают такие же последствия, как и обычный сахар. Единственными более здоровыми сладостями Ли назвал фрукты, так как они не вызывают сильных скачков глюкозы в крови.

Несмотря на вред сладостей, полный отказ от сахара тоже не будет полезным, уверен профессор. Врач-диетолог Сандра Дж. Аревало добавила, что для того, чтобы исключить весь сахар, понадобится отказаться и от углеводов, а они необходимы для получения энергии и жизни. «Не надо считать сахар вредным. Проблема не в сахаре, а в количестве его потребления», — заключила Аревало.

Ранее врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог Екатерина Стрельникова указала, что употребление некачественных калорий мешает сбросить вес. К продуктам, которые содержат некачественные калории, врач отнесла пищу, богатую жирами или быстрыми рафинированными углеводами.