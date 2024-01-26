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16:50, 26 января 2024Путешествия

Россияне массово устремились на одно побережье Турции

АТОР: российские туристы массово устремились на Эгейское побережье Турции

Фото: Onur Dogman / Globallookpress.com

Российские туристы в 2023 году массово устремились на одно побережье Турции — Эгейское. Такие данные приводят эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что турпоток россиян на курорты Эгейского побережья вырос на 8,1 процента в сравнении с 2022 годом. «С апреля по июль на курортах Муглы наблюдался существенный прирост количества туристов из России над цифрами 2022 года», — уточнили специалисты.

Самыми популярными для отдыха месяцами стали июнь, июль, август и сентябрь. «Спрос на курорты Эгейского побережья (все основные и расположены в провинции Мугла), как и ранее, характеризуется ярко выраженной сезонностью. Сезон на Эгейском море короче, чем на расположенных восточнее и южнее курортах Антальи», — добавили в АТОР.

Кроме того, туроператоры прогнозируют рост спроса на этот регион Турции в 2024 году.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились на Мальдивы в 2023 году, турпоток соотечественников на любимый курорт богачей вырос на 3,6 процента по сравнению с 2022 годом. Уточняется, что для россиян отдых на Мальдивах перестает быть сезонным.

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      Зарина Дзагоева
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