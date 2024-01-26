Россияне массово устремились в один мусульманский город

Российский турпоток в Рас-эль-Хайму вырос более чем на 80 процентов

Российские туристы массово устремились в эмират Рас-эль-Хайма и одноименный город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на департамент по развитию туризма эмирата.

Отмечается, что в 2023 году турпоток в популярный мусульманский город вырос на 80,8 процента в сравнении с 2022-м. В общей сложности в прошлом году Рас-эль-Хайму посетили более 1,2 миллиона отечественных путешественников.

«Это на восемь процентов больше, чем годом ранее, — говорится в сообщении. — Россия стала рынком номер один для туризма в Рас-эль-Хайме».

Ранее в январе стало известно, что ОАЭ стали самой популярной страной у российских туристов по итогам января 2024 года. По данным экспертов сервиса бронирования отелей МТС Travel, на втором месте расположился Таиланд, третью строчку заняла Турция.