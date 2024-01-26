Россияне охладели к покупке недвижимости на популярном курорте

Reuters: россияне охладели к покупке недвижимости в Дубае

В первом квартале прошлого года россияне были крупнейшими покупателями жилья в Дубае (ОАЭ) среди нерезидентов, однако к концу 2023-го их доля сократилась. О том, что граждане РФ охладели к покупке недвижимости на популярном курорте, и о причинах спада их интереса пишет Reuters со ссылкой на опрошенных девелоперов и инвесторов.

По итогам 2023 года лидерами среди иностранных покупателей жилья в Дубае стали представители Индии и Великобритании, тогда как россияне заняли лишь третье место в списке. По словам директора консалтинговой компании Proven Partners Ронана Ханнана, рынок мегаполиса в данный момент зависит от иностранного капитала, особенно из Китая и России, который постепенно сокращается. На состояние рынка также оказывают влияние мировые кризисы и конфликт в секторе Газа. Кроме того, большая угроза недвижимости ОАЭ исходит от скачков инфляции и непредсказуемой глобальной политики процентных ставок.

Согласно прогнозам экспертов рынка недвижимости, в нынешнем году жилье в трех самых элитных районах Дубая — Palm Jumeirah, Emirates Hills и Jumeirah Bay Island — подорожает лишь на пять процентов, тогда как в 2023-м цены на него росли гораздо более быстрыми темпами. Некоторые девелоперы, напротив, считают, что в ближайшие годы стоимость недвижимости на курорте упадет на 10-15 процентов.

Ранее россиянам отсоветовали скупать недвижимость на зарубежных курортах из-за ряда рисков.