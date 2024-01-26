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05:33, 26 января 2024Путешествия

Россиянин описал браки в Монголии фразой «одна жена на всех братьев в семье»

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Российский путешественник побывал в Монголии и рассказал, что в стране сохраняются традиции многомужества. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор пояснил, что такой вид отношений — полиандрия — отличается от многоженства и возникает вынужденно в сложных условиях жизни. Многомужество существует в малодоступных районах Монголии, Непала, Индии и ряда других стран, где чрезвычайно трудно вести хозяйство. Люди там живут бедно, так что им проще дать калым (выкуп) за одну невесту и выдать ее замуж сразу за всех братьев в семье. К тому же, с такой моделью брака людям не нужно делить имущество между мужчинами.

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«Связь свекра с невесткой в таких семьях тоже считается совершенно нормальной», — такой фразой описал блогер полиандрию. Он подчеркнул, что мужчины вместе ведут хозяйство, заботятся о женщине и вступают с ней в интимную связь строго по очереди. Вопрос об отцовстве в таких семьях почти не поднимается.

При этом, добавил путешественник, жена может выгнать мужа из дома, если он плохо выполняет свои обязанности, не заботится о семье или старается подавлять братьев. «Женщин такие отношения более чем устраивают, хотя такая исторически сформировавшаяся модель семьи совсем не про чувства», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл способ купить в Монголии жилье за 50 тысяч рублей. Он пояснил, что столько стоят традиционные юрты, которые можно встретить в любом городе страны, в том числе столице Улан-Баторе.

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      Мария Борисова
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