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20:23, 26 января 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали за поножовщину в ресторане из-за замечания девушке

В Махачкале арестовали мужчину, устроившего поножовщину в ресторане

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Советский районный суд Махачкалы арестовал 26-летнего местного жителя, который устроил в ресторане поножовщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина пробудет под стражей до 21 марта. Ему вменяют пункт «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»), часть 2 статьи 213 («Хулиганство с применением оружия») УК РФ.

По данным следствия, 21 января в одном из заведений города между двумя посетителями произошла ссора, которая переросла в драку. Во время нее фигурант достал нож и ударил им потерпевшего в область груди. Мужчину госпитализировали.

Как сообщает РИА Новости, причиной конфликта стало замечание фигуранта девушке из компании потерпевшего. Та, по мнению обвиняемого, вела себя недостойно.

Ранее сообщалось, что россиянка бросилась спасать 10-летнего сына и получила удары ножом.

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      Илона Палей
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