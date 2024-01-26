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09:51, 26 января 2024Силовые структуры

Россиянка бросилась спасать 10-летнего сына и получила удары ножом

В Забайкалье мужчина пытался задушить соседского сына и зарезать его мать

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Забайкальском крае суд арестовал 36-летнего жителя поселка Амазар, обвиняемого в покушении на соседей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Расследование уголовного дела взято под контроль. Доклада о происшествии потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, уточнили в «Ленте.ру» в ведомстве.

По версии следствия, 23 января пьяный мужчина зашел в частный дом к соседям и напал на 10-летнего мальчика. Он стал душить ребенка, ему на помощь бросилась мать. При этом она получила несколько ножевых ранений от нападавшего. Женщина с сыном сумели отбиться от него и убежали.

Мужчина был задержан силовиками. В отношении него возбуждено уголовное дело.

22 января сообщалось, что в Новосибирске к семи годам колонии строгого режима приговорили уроженца Таджикистана за покушение на жизнь дочери.

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      Любовь Ширижик
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