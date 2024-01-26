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13:50, 26 января 2024Россия

Россиянка ушла на СВО вслед за сыном

Жительница Тюменской области ушла на спецоперацию вслед за сыном
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области»

Жительница Тюменской области ушла на специальную военную операцию (СВО) вслед за сыном. Рассказ россиянки, взявшей позывной Жужа, опубликовала пресс-служба правительства региона в Telegram.

Когда сын женщины ушел на СВО добровольцем, его мать работала медсестрой. Устав переживать за родственника, она сама решила отправиться в зону боевых действий.

Женщину направили в один из полевых госпиталей. Оказалось, что они с сыном служат на одном направлении. «Сын нашел меня в первый же день. Встреча, слезы», — рассказала россиянка. Сейчас и боец, и его мать находятся в отпуске.

Ранее в Волгограде мать участника СВО обвинила военнослужащих в неуважительном отношении к памяти ее сына. По словам женщины, орден не вернувшегося из зоны боевых действий бойца ей вручили «в закоулке в кабинете». В военкомате пояснили, что орден матери бойца вручили в соответствии с уставом.

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      Алан Босиков
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