Россиянка ушла на СВО вслед за сыном

Жительница Тюменской области ушла на спецоперацию вслед за сыном

Жительница Тюменской области ушла на специальную военную операцию (СВО) вслед за сыном. Рассказ россиянки, взявшей позывной Жужа, опубликовала пресс-служба правительства региона в Telegram.

Когда сын женщины ушел на СВО добровольцем, его мать работала медсестрой. Устав переживать за родственника, она сама решила отправиться в зону боевых действий.

Женщину направили в один из полевых госпиталей. Оказалось, что они с сыном служат на одном направлении. «Сын нашел меня в первый же день. Встреча, слезы», — рассказала россиянка. Сейчас и боец, и его мать находятся в отпуске.

Ранее в Волгограде мать участника СВО обвинила военнослужащих в неуважительном отношении к памяти ее сына. По словам женщины, орден не вернувшегося из зоны боевых действий бойца ей вручили «в закоулке в кабинете». В военкомате пояснили, что орден матери бойца вручили в соответствии с уставом.