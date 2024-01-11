Мать участника СВО обвинила военных в «вышвыривании» памяти о ее сыне

В Волгограде мать участника СВО заявила о врученном ей на похоронах ордене сына

В Волгограде мать участника специальной военной операции (СВО) обвинила военных в неуважительном отношении к памяти ее сына. Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру».

По словам женщины, орден не вернувшегося из зоны боевых действий сына ей вручили не в торжественной обстановке, а на похоронах — «в закоулке в кабинете». Россиянка утверждает, что ее сына «забыли в списке, когда вручали медали».

Мать бойца считает, что военные не учли интересы семьи участника спецоперации. «Воюют (...) простые парни. А как вручать, так нас не сочли пригодными. Можно и вышвырнуть из памяти», — пояснила она.

Военный комиссар Советского района Волгограда Игорь Шевченко пояснил, что намеренно родственников бойцов никто не разделял. Он отметил, что орден матери военнослужащего вручили согласно уставу и приказу Минобороны. «В спецоперации много героев, и каждый из них важен», — добавил военком.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с родственниками участников СВО. Глава государства назвал свое общение с семьями бойцов сигналом чиновникам и пообещал наладить обратную связь с близкими военнослужащих.

