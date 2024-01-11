Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:07, 11 января 2024Россия

Мать участника СВО обвинила военных в «вышвыривании» памяти о ее сыне

В Волгограде мать участника СВО заявила о врученном ей на похоронах ордене сына
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Волгограде мать участника специальной военной операции (СВО) обвинила военных в неуважительном отношении к памяти ее сына. Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру».

По словам женщины, орден не вернувшегося из зоны боевых действий сына ей вручили не в торжественной обстановке, а на похоронах — «в закоулке в кабинете». Россиянка утверждает, что ее сына «забыли в списке, когда вручали медали».

Мать бойца считает, что военные не учли интересы семьи участника спецоперации. «Воюют (...) простые парни. А как вручать, так нас не сочли пригодными. Можно и вышвырнуть из памяти», — пояснила она.

Военный комиссар Советского района Волгограда Игорь Шевченко пояснил, что намеренно родственников бойцов никто не разделял. Он отметил, что орден матери военнослужащего вручили согласно уставу и приказу Минобороны. «В спецоперации много героев, и каждый из них важен», — добавил военком.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с родственниками участников СВО. Глава государства назвал свое общение с семьями бойцов сигналом чиновникам и пообещал наладить обратную связь с близкими военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США вновь начали покупать нефть из России. Перерыв в поставках составил полтора года

      Российскому чиновнику пришлось извиняться перед участниками СВО из-за шапки. На ней был флаг страны-спонсора ВСУ

      Раскрыты главные категории трат россиян в новогодние праздники

      Мужчина публично унизил партнершу-изменницу и пожалел

      Мать участника СВО обвинила военных в «вышвыривании» памяти о ее сыне

      Два майора сбежали после подозрений в афере с квартирой россиянина

      Эксперт по отношениям назвал верный признак скорой разлуки

      Путин назвал причину подорожания яиц в России

      На Украине сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры в Запорожской области

      В России рассказали о преимуществах бомбы «Дрель»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости