Российские бойцы в зоне СВО получили FPV-дроны «Гортензия 7»

Российские бойцы в зоне спецоперации получили FPV-дроны «Гортензия 7»

Находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО) российские бойцы получили FPV-дроны «Гортензия 7». Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Гортензия» сообщает ТАСС.

Партия из 25 дронов передана бойцам одного из подразделений в зоне СВО. «Дроны показали высокую эффективность при поражении живой силы противника, укрытий, блиндажей, а также бронированной техники», — добавили в КБ.

По словам собеседника агентства, дроны можно использовать для разведки, дистанционного минирования и высокоточного бомбометания.

Отмечается, что эффективный радиус поражения двухкилограммового беспилотника составляет восемь километров.

Ранее в компании «Хардберри-РусФактор» создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех коптеров, находящихся в зоне СВО.