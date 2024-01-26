Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:02, 26 января 2024Интернет и СМИ

В Европе призвали равняться на телеканал RT

Боррель призвал Европу равняться на работу телеканала RT в арабских странах
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с призывом равняться на телеканал Russia Today, который, помимо прочего, осуществляет вещание в арабских странах, сообщает РИА Новости.

«Этот телеканал пришел в арабский мир и позиционирует себя как надежный источник информации на арабском языке. Нам нужно делать то же самое — говорить на том же языке», — заявил он.

По словам Борреля, Европе необходимо освещать события не только на английском языке, но и на языках ряда других стран, на которых общается огромное количество людей.

В марте 2023 года сообщалось, что социальная сеть Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) удалила страницу телеканала RT Arabic, на которую было подписано 17 миллионов пользователей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Нарышкин заявил о подготовке Западом украинских ДРГ для провокаций на АЭС России

      Любитель БДСМ пожаловался на свою девушку и столкнулся с неожиданной реакцией

      Мужчина за 15 минут пристал к трем женщинам и попытался задушить четвертую

      В Госдуме раскритиковали закон о запрете на увольнение родителей-одиночек

      В Европе призвали равняться на телеканал RT

      Стало известно о предложении Ельцина принять Россию в НАТО

      В Словакии прошли антиправительственные митинги

      Хайди Клум снялась в откровенном образе с глубоким декольте

      Обнаружены следы сифилиса в доколумбовой Америке

      В США усомнились в желании Запада победить на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше