В Европе призвали равняться на телеканал RT

Боррель призвал Европу равняться на работу телеканала RT в арабских странах

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с призывом равняться на телеканал Russia Today, который, помимо прочего, осуществляет вещание в арабских странах, сообщает РИА Новости.

«Этот телеканал пришел в арабский мир и позиционирует себя как надежный источник информации на арабском языке. Нам нужно делать то же самое — говорить на том же языке», — заявил он.

По словам Борреля, Европе необходимо освещать события не только на английском языке, но и на языках ряда других стран, на которых общается огромное количество людей.

В марте 2023 года сообщалось, что социальная сеть Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) удалила страницу телеканала RT Arabic, на которую было подписано 17 миллионов пользователей.