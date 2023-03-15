Facebook удалил страницу RT Arabic

Соцсеть Facebook удалила страницу RT Arabic с 17 миллионами подписчиков

Социальная сеть Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) удалила страницу телеканала RT Arabic, на которую было подписано 17 миллионов пользователей. Об этом в среду, 15 марта, сообщила руководитель канала Майя Манна в Telegram.

«Страница RT Arabic с 17 миллионами подписчиков недоступна на Facebook. Просто взяли и удалили нас оттуда без уведомлений и комментариев», — написала она.

Глава RT Arabic добавила, что ее команда уже написала в службу поддержки соцсети с просьбой назвать причину, по которой была удалена страница.

В январе стало известно, что Facebook без объяснения причин заблокировал страницу «RT на русском». Уточнялось, что на нее было подписано более двух миллионов пользователей.

В марте 2022 года Евросоюз (ЕС) запретил трансляцию и распространение контента телеканала RT. В частности, было запрещено вещание таких каналов, как RT English, RT France, RT Germany и RT Spanish. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал это решение мерой «борьбы с дезинформацией».