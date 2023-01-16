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20:34, 16 января 2023Интернет и СМИ

Facebook заблокировал страницу RT

Соцсеть Facebook заблокировала страницу «RT на русском»

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Социальная сеть Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заблокировала страницу телеканала RT. Об этом стало известно из Telegram-канала СМИ.

Отмечается, что страница «RT на русском» оказалась недоступна для подписчиков. При нажатии на нее перед пользователями возникает сообщение о том, что контент недоступен. Кроме того, страница пропала из поисковой выдачи.

Представители RT уточнили, что у аккаунта было более двух миллионов подписчиков. «Страница "RT на русском" является одной из крупнейших страниц русскоязычных СМИ в Facebook», — говорится в посте.

В Facebook не назвали причину блокировки. В RT добавили, что уже обратились в службу поддержки соцсети с просьбой объяснить причины, по которым доступ к странице был ограничен.

Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал новый проект канала RT под названием RT Balkan, который на сербском языке освещал наиболее актуальные региональные и мировые события.

В марте 2022 года Евросоюз запретил трансляцию и распространение контента RT. В частности, было запрещено вещание каналов RT English, RT France, RT Spanish и RT Germany. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал этот шаг мерой «борьбы с дезинформацией».

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Евгения Наумова
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