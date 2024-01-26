Сбившего пятерых россиян на тротуаре водителя автобуса арестовали

В Петербурге арестовали водителя автобуса, сбившего пятерых пешеходов

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 58-летнего водителя автобуса Норкулы Содикова, который сбил пятерых пешеходов на тротуаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина пробудет под стражей до 23 марта. Его обвиняют в преступлении по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ.

По версии следствия, 24 января около 16:00 мск на пересечении улиц Беринга и Наличной пассажирский автобус МАЗ, за рулем которого находился Содиков, увеличил скорость. Водитель на время потерял контроль над автобусом, и тот выехал на тротуар, где находились пять человек, в том числе 16-летний юноша. Потерпевшие получили травмы разной степени тяжести.

В тот же день водителя задержали, а на следующий предъявили ему обвинение.