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01:00, 26 января 2024Ценности

Секс-символ MMA показала фигуру в откровенном купальнике

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант. Кадр: @paigevanzant

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант снялась в откровенной одежде. Соответствующая публикация появилась на странице американки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 3,2 миллиона подписчиков.

Секс-символ ММА позировала перед камерой, стоя у автодома и показывая фигуру с разных ракурсов. При этом 29-летняя знаменитость надела слитный купальник цвета металлик, который обнажал ее бедра, ягодицы, спину и часть груди. Также она примерила объемные белые кроссовки, завязала по обе стороны головы два симметричных пучка и взяла в руки фотоаппарат.

Известно, что автором съемки стал фотограф Николай Новиков. За макияж отвечала украинская визажистка Анна Ускова. Спортсменка неоднократно сотрудничала с данными специалистами.

Ранее в январе бразильская модель, юрист и бывший советник парламента Дениз Роша показала тело в откровенных нарядах. 40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», снялась у бассейна в купальнике. Так, она позировала на четвереньках боком к камере, надев черное бикини.

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      Карина Черных
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