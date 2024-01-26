Сотрудничавшего с иностранным государством россиянина взяли под стражу

В Москве суд арестовал россиянина за сотрудничество с иностранным государством

Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Шатресов, проходящего по уголовному делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следственных органов. Шатресову Д. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Статья 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») была введена в российском законодательстве летом 2022 года. Она предусматривает уголовную ответственность за сотрудничество, направленное против безопасности России, в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

16 января сообщалось, что суд в Петербурге арестовал 67-летнего уроженца Дагестана, подозреваемого в попытке сотрудничества с военной разведкой Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 по статье 275.1 («Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Пенсионер пробудет под стражей до 11 марта.