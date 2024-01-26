Шесть человек пострадали в аварии под Белгородом

Под Белгородом маршрутка с пассажирами съехала в кювет, пострадали шесть человек

Под Белгородом маршрутка с пассажирами съехала в кювет, пострадали шесть человек. Об этом сообщает региональное управление МВД в соцсети«ВКонтакте».

Авария произошла на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. За рулем маршрутки был 60-летний мужчина, который не справился с управлением. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

Всего в салоне маршрутного транспорта находились 11 человек. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Ранее на трассе в Саратовской области рейсовый микроавтобус с пассажирами съехал в кювет. Пострадала женщина, ее госпитализировали.