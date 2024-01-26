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13:08, 26 января 2024Россия

Шойгу заявил о концентрации на создании инфрастркутуры для ядерных сил

Шойгу заявил о концентрации на создании ядерной инфраструктуры в 2023 году
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Военно-строительный комплекс России в 2023 году сконцентрировался на создании сил ядерного сдерживания. Об этом на Едином дне приемки военной продукции заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, развития новых субъектов страны», — сообщил глава Минобороны.

По его словам, военные строители в 2023 году в сжатые сроки сдали объекты для нужд СВО. Всего они построили более 2700 зданий и сооружений и таким образом реализовали все запланированные мероприятия.

Ранее, в ноябре 2023 года, Шойгу заявил, что Россия уделяет особое внимание наращиванию морских стратегических ядерных сил.

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      Анастасия Шейкина
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