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21:20, 26 января 2024Силовые структуры

СК опубликовал видео посадки украинских пленных в российский Ил-76

СК опубликовал видео посадки украинских пленных в российский Ил-76

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео, на котором запечатлена посадка украинских пленных в самолет Ил-76. Ролик размещен в Telegram-канале ведомства.

На видео к самолету военно-транспортной авиации подъезжает колонна грузовиков, из них выходят люди.

Российский транспортник потерпел крушение 24 января в нескольких километрах от села Яблоново. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и свыше 60 украинских военнопленных. Никто из них не выжил.

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      Марина Совина
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