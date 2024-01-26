СК опубликовал видео посадки украинских пленных в российский Ил-76

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео, на котором запечатлена посадка украинских пленных в самолет Ил-76. Ролик размещен в Telegram-канале ведомства.

На видео к самолету военно-транспортной авиации подъезжает колонна грузовиков, из них выходят люди.

Российский транспортник потерпел крушение 24 января в нескольких километрах от села Яблоново. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и свыше 60 украинских военнопленных. Никто из них не выжил.