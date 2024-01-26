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10:38, 26 января 2024Мир

США и Великобритания ввели санкции против лидеров хуситов

США и Великобритания ввели санкции против четырех лидеров хуситов

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

США и Великобритания ввели санкции против четырех лидеров йеменского повстанческого движения хуситов. Об этом говорится в заявлении на сайте Минфина США.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении ключевых должностных лиц хуситов за их поддержку террористических актов, направленных против коммерческого судоходства», — говорится в заявлении.

В список попали Мохамед аль-Атифи, Мухаммад Фадл Абд ан-Наби, Мухаммед Али аль-Кадири и Мухаммад Ахмад ат-Талиби.

Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о прямом попадании в военный корабль США в Аденском заливе. Военный представитель хуситов Яхья Сариа отметил, что в столкновениях, продолжавшихся более двух часов, вооруженные силы Йемена применили ряд баллистических ракет.

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      Семен Александров
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