США запретили России участвовать в заседании Международного совета по зерну

Посольство: США запретили РФ участие в заседании Международного совета по зерну

Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале сообщило, что США запретили российским дипломатам участвовать в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане, которое состоялось 24 января.

«Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний», — подчернкули в дипмиссии.

В посольстве добавили, что американские власти ограничивают служебные поездки российских дипломатов по территории страны, чиновники госдепартамента дают отказы на должным образом оформленные запросы на командировки за пределы Вашингтона без объяснения причин.

Дипмиссия призвала власти Соединенных Штатов трезво оценить последствия подобного курса и ответственно подходить к функциям организатора международных встреч.

Ранее российское посольство направило в Госдепартамент США ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг дипломатических представительств и консульских учреждений РФ из-за регулярных провокационных акций.

