Стало известно о состоянии короля Великобритании после операции

Reuters: король Великобритании Карл III успешно перенес операцию

Король Великобритании Карл III успешно перенес операцию на простате и чувствует себя хорошо, сообщает Reuters.

Уточняется, что его супруга королева Камилла подтвердила в разговоре с репортерами, что с монархом все в порядке. По данным агентства, перед операцией король навестил принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, которая находится в той же клинике, где ей ранее провели операцию на брюшной полости.

О госпитализации Карла III стало известно 26 января. У него диагностировали аденому предстательной железы.