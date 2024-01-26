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13:46, 26 января 2024Мир

Короля Великобритании госпитализировали перед операцией на простате

Telegraph: короля Великобритании Карла III госпитализировали перед операцией
Полиция возле лондонской клиники, где король Великобритании Чарльз III проходит лечение

Полиция возле лондонской клиники, где король Великобритании Чарльз III проходит лечение. Фото: Hollie Adams / Reuters

Король Великобритании Карл III был госпитализирован перед плановой операцией на простате. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Публичные выступления короля будут отложены на короткий период восстановления», — приводит издание пресс-релиз Букингемского дворца.

Отмечается, что 75-летнему монарху около двух недель назад диагностировали аденому предстательной железы.

Ранее у 70-летнего главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Остин был госпитализирован 1 января, при этом Белый дом и общественность были осведомлены об этом только через несколько дней.

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      Виктория Кондратьева
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