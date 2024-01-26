Короля Великобритании госпитализировали перед операцией на простате

Telegraph: короля Великобритании Карла III госпитализировали перед операцией

Король Великобритании Карл III был госпитализирован перед плановой операцией на простате. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Публичные выступления короля будут отложены на короткий период восстановления», — приводит издание пресс-релиз Букингемского дворца.

Отмечается, что 75-летнему монарху около двух недель назад диагностировали аденому предстательной железы.

Ранее у 70-летнего главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Остин был госпитализирован 1 января, при этом Белый дом и общественность были осведомлены об этом только через несколько дней.