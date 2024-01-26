Стало известно о заверениях Кравчука Клинтону о националистах на Украине

Архив нацбезопасности США рассекретил данные о заверениях Кравчука Клинтону

Первый президент Украины Леонид Кравчук в 1994 году заверял американского коллегу Билла Клинтона, что националистов в стране не так уж и много, но они готовы на немыслимые поступки. Данные об этом были рассекречены Архивом национальной безопасности США, передает телеканал «Звезда» в Telegram.

Кроме того, сообщается, что, принимая на тот момент действующего президента Соединенных Штатов в аэропорту Борисполя, Кравчук рассказывал ему о красивых украинских девушках и о том, что его всегда готовы встретить на Украине хлебом и солью.

Из рассекреченных документов также стало известно, что президент России Борис Ельцин в 1994 году предлагал Клинтону во время расширения НАТО принять Россию в альянс первой. По мнению экс-президента, в таком случае за ней бы последовали и другие страны из Центральной и Восточной Европы.